2020-04-10T11:51:21+03:00
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Строители дорог в Крыму работают без масок и антисептиков

Нарушения выявлены на строительстве трассы «Таврида»
Анна КИРИЕНКО
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Дорожные строители не соблюдают санэпидрежимДорожные строители не соблюдают санэпидрежимФото: Михаил ПАТЛИС
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Подрядчик строительства дороги на гору Клементьева - ООО «РусРемСтрой» - игнорирует требования санитарного режима. Также нарушения выявлены на строительстве шестого участка трассы «Таврида» в Бахчисарайском районе.

- В связи с вновь выявленными нарушениями прошу приостановить деятельность предприятия ООО «РусРемСтрой», - сообщил на заседании оперативного штаба премьер-министр Юрий Гоцанюк.

Кроме того, повторные проверки показали, что на швейной фабрике «АРДЕН» как не вели, так и не ведут термометрию и санитарную обработку.

Не устранили нарушения и на шестом участке строительства федеральной трассы «Таврида», где работают 320 человек.

- Термометрия не проводится, масок нет, журналов обработки техники и помещений нет, контроль за субподрядчиками не ведется, - указал Гоцанюк.

Государственный совет Крыма 10 апреля рассмотрит изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение работы в условиях режима повышенной готовности юридическим лицам грозит от 200 до 300 тысяч рублей за однократное нарушение и 300-500 тысяч за повторное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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