Какие маски можно продавать в магазинах Крыма, объяснили в Росздравнадзоре
Власти не ограничивали продажи защитных масок в Крыму. Как и раньше, свободная продажа этого изделия разрешена в магазинах и супермаркетах. А вот государственные аптеки «Крым Фармация» получили монополию на продажу медицинских масок.
- Минпромом утвержден стандарт по маскам гигиеническим. Эти маски могут шить и ателье, и предприятия, и швейные фабрики. Они реализуются во всех местах, где это разрешено. А что касается масок медицинских, в соответствии с постановлением правительства, их реализация будет через единого оператора, - объяснил Василий Климов, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму.
Заметим, что специализированные медицинские маски и гигиенические маски отличаются друг от друга количеством слоев и степенью прилегания к лицу.
Напомним, что в начале недели Климов заявил, что в Крыму медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты будут продаваться в аптеках госпредприятия «Крым-Фармация». Это связано со вступлением в силу нового постановления правительства РФ «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».
Кроме того, в республике была установлена предельная наценка на отпускаемые средства защиты в размере 10%.
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ИСТОЧНИК KP.RU