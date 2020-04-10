2020-04-10T12:04:50+03:00
Общество

Какие маски можно продавать в магазинах Крыма, объяснили в Росздравнадзоре

В супермаркетах запрещена продажа только специализированных масок
Никита ПОЛЬКО
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Гигиенические маски можно купить в магазинах, как и раньше.Гигиенические маски можно купить в магазинах, как и раньше.Фото: Надежда ДАЦЮК
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Власти не ограничивали продажи защитных масок в Крыму. Как и раньше, свободная продажа этого изделия разрешена в магазинах и супермаркетах. А вот государственные аптеки «Крым Фармация» получили монополию на продажу медицинских масок.

- Минпромом утвержден стандарт по маскам гигиеническим. Эти маски могут шить и ателье, и предприятия, и швейные фабрики. Они реализуются во всех местах, где это разрешено. А что касается масок медицинских, в соответствии с постановлением правительства, их реализация будет через единого оператора, - объяснил Василий Климов, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму.

Заметим, что специализированные медицинские маски и гигиенические маски отличаются друг от друга количеством слоев и степенью прилегания к лицу.

Напомним, что в начале недели Климов заявил, что в Крыму медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты будут продаваться в аптеках госпредприятия «Крым-Фармация». Это связано со вступлением в силу нового постановления правительства РФ «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».

Кроме того, в республике была установлена предельная наценка на отпускаемые средства защиты в размере 10%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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