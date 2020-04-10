Аксенов рекомендовал чиновникам в День Конституции Крыма пить дома

10 Апр 2020 2020-04-10T13:05:14+03:00

Чокнутся рюмкой можно и с экраном монитора

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День Конституции Республики Крым, который отмечается 11 апреля, должностным лицам следует отмечать за закрытыми дверями служебного кабинета.

Такую рекомендацию на заседании оперативного штаба дал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Все очень просто - дверь закрывают на ключ и празднуют в одиночку, а на селекторе другие коллеги. С экраном чокнулись, и ни в чем себе не отказывают, - отметил Аксенов. - Праздник называется «Пьем дома».

Конституция Республики Крым была утверждена Государственным советом 11 апреля 2014 года. В силу она вступила сразу после опубликования 12 апреля. Конституция определяет Республику Крым как демократическое правовое государство в составе Российской Федерации.

В декабре 2014 года законом «О праздниках и памятных датах Республики Крым» День Конституции Республики Крым 11 апреля стал одним из четырех официальных праздников республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU