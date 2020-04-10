«Марсианское» озеро под Бахчисараем попало в список самых «космических» пейзажей России
Ко дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос среди пользователей соцсетей. Выясняли, какой пейзаж в России самый «космический». Бахчисарайское «Марсианское» озеро на втором месте.
Туристы отметили семь самых удивительных и необычных мест, напоминающих своей атмосферой другие планеты.
В списке лидеров на третьем месте оказалось плато Бермамыт на Северном Кавказе, на втором — «Марсианское» озеро в Крыму, а на первом — озеро Эльтон в Волгоградской области.
На последнем месте оказались Романцевские горы в Тульской области и Таманский полуостров в Краснодарском крае. Далее отметили город Караба в Челябинской области, цветные горы Кызыл-Чина в Алтае.
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ИСТОЧНИК KP.RU