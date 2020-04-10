Управляющим компаниям грозит штраф до 500 тысяч за фиктивную дезинфекцию подъездов

10 Апр 2020 2020-04-10T14:21:01+03:00

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Управляющим компаниям многоквартирных домов в Крыму грозит штраф до полумиллиона рублей за фиктивную дезинфекцию придомовых площадок и подъездов. К проверке реально выполненных работ привлекут прокуратуру.

- Добиваемся, чтобы дезинфекцию проводили везде, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Ни копейки не получат без подписи председателя МКД, что дезинфекцию проводили.

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактической дезинфекции определяют, что лавочки, тротуары, игровые площадки, наружные двери подъездов дезинфицирующими средствами орошают, тогда как лестничные пролеты, перила в подъездах и лифтовые кабины протирают с использованием дезсредств.

Помимо этого, управляющие компании должны проводить сухую и влажную уборку общедомового имущества, которая закреплена договором.

В прокуратуру поступает много обращений о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Надзорное ведомство направляет эту информацию в орган контроля - Инспекцию по жилищному надзору РК.

В этой связи глава Крыма пообещал, что сам напишет заявление на нерадивых управленцев. Штрафы на должностных лиц и предпринимателей за нарушение санэпидрежима оставляют 50-150 тысяч рублей, санкции к юридическим лицам составляют 200-500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU