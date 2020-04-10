2020-04-10T15:43:44+03:00
Общество

Эксперт рассказал об уровне социальной напряженности в Крыму из-за коронавируса

Пока жителям полуострова хватает запаса прочности
Никита ПОЛЬКО
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Крымчанам хватает самообладания.Крымчанам хватает самообладания.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Несмотря на угрозу распространения коронавируса и падение курса рубля, уровень социальной напряженности в Крыму остается на низком уровне.

Как сообщил социолог Виктор Чигрин, выступая в эфире одного из крымских телеканалов, по результатам одного из последних социологических исследований, уровень социальной напряженности в республике не превышает 8-9%.

- Это очень неплохой показатель. Единственное, что нас может спасти - это то, что этот запас прочности сработает, - отметил социолог.

Напомним, что в Крыму до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. Людям запрещено покидать свои дома без особой необходимости, большинство предприятий оказалась закрыты, а школы и вузы перешли на дистанционное обучение. При этом ограничено транспортное сообщение между регионами Крыма и внутри городов. Связь с материковой частью РФ также ограничена.

Более того, всех, кто нарушает режим изоляции, ждут крупные штрафы от 4 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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