Эксперт рассказал об уровне социальной напряженности в Крыму из-за коронавируса
Несмотря на угрозу распространения коронавируса и падение курса рубля, уровень социальной напряженности в Крыму остается на низком уровне.
Как сообщил социолог Виктор Чигрин, выступая в эфире одного из крымских телеканалов, по результатам одного из последних социологических исследований, уровень социальной напряженности в республике не превышает 8-9%.
- Это очень неплохой показатель. Единственное, что нас может спасти - это то, что этот запас прочности сработает, - отметил социолог.
Напомним, что в Крыму до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. Людям запрещено покидать свои дома без особой необходимости, большинство предприятий оказалась закрыты, а школы и вузы перешли на дистанционное обучение. При этом ограничено транспортное сообщение между регионами Крыма и внутри городов. Связь с материковой частью РФ также ограничена.
Более того, всех, кто нарушает режим изоляции, ждут крупные штрафы от 4 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU