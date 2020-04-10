Певец Стас Михайлов готов поделиться иммунитетом к коронавирусу

10 Апр 2020 2020-04-10T15:51:51+03:00

Артист сделал тест на выявление в крови антител к белкам Covid-19

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Известный эстрадный артист Стас Михайлов готов сдать кровь для выработки плазмы с антителами Covid-19. Ее переливание больным коронавирусом ускоряет выздоровление и может спасти жизнь.

Как пишет kp.ru, 50-летний музыкант прошел курс лечения от пневмонии, и хотя тестирование показало отсутствие коронавируса, в его крови обнаружены антитела к белкам Covid-19.

- Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна, - подчеркнул певец.

На своей странице в инстаграме Михайлов пишет, что симптомов пневмонии у него не было. Просто пропало обоняние на третий день бронхита. Только компьютерная томография показала двустороннее воспаление легких. Не дожидаясь результатов теста на коронавирус, врачи начали лечение.

- У меня 4 теста отрицательные на коронавирус. Но, тем не менее, двустороння пневмония, которой болеют сейчас очень многие. Почему-то мужская часть населения подвержена сильнее, - сообщил Михайлов. - Друзья обо мне заботятся, предоставили мне тест. Одна полоса - здоров, две - болен, три - переболел и есть антитела.

Его тест - три полоски. Музыкант намерен обратиться к медикам для подтверждения результатов. Сейчас использования антител людей, переболевших вирусом, едва ли не единственный способ лечения тяжелых пациентов с Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU