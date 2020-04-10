2020-04-10T17:31:07+03:00
Общество

Особый противопожарный режим в Крыму: За костры в лесах будут штрафовать на 5 тысяч

Так власти пытаются снизить риски возгораний в республике
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба МЧС РКФото: пресс-служба МЧС РК
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Особый противопожарный режим введен в Крыму с 10 апреля, сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов. Такая мера предпринята для того, чтобы не допускать распространения возгораний.

В этот период категорически запрещено выжигать сухую траву, мусор и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений.

- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей, - отметил Шахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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