Эксперт рассказал, спасет ли «блокатор вирусов» от Covid-19

10 Апр 2020 2020-04-10T17:48:12+03:00

Такой для личного пользования купил себе пресс-секретарь президента РФ

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Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков купил для себя «блокатор вирусов». Он выглядит как бейдж,его можно носить на костюме.

Как рассказал kp.ru ведущий программы «Чудо техники» на НТВ, врач Сергей Малоземов, внутри бейджиков находится контейнер с хлорсодержащими веществами. Они испаряются в окружающий воздух и создают некий условный защитный купол.

Конечно, конкретно на коронавирус его никто не проверял.

- Да, есть основания полагать, что испарения хлора могут быть эффективны против вирусов. Проблема тут в том, что, как показали наши проверки, все это может работать только в идеальных, практически никогда не достижимых условиях, - отметил Малоземов.

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ИСТОЧНИК KP.RU