2020-04-10T17:48:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, спасет ли «блокатор вирусов» от Covid-19

Такой для личного пользования купил себе пресс-секретарь президента РФ
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Внутри находится контейнер с хлорсодержащими веществамиВнутри находится контейнер с хлорсодержащими веществамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков купил для себя «блокатор вирусов». Он выглядит как бейдж,его можно носить на костюме.

Как рассказал kp.ru ведущий программы «Чудо техники» на НТВ, врач Сергей Малоземов, внутри бейджиков находится контейнер с хлорсодержащими веществами. Они испаряются в окружающий воздух и создают некий условный защитный купол.

Конечно, конкретно на коронавирус его никто не проверял.

- Да, есть основания полагать, что испарения хлора могут быть эффективны против вирусов. Проблема тут в том, что, как показали наши проверки, все это может работать только в идеальных, практически никогда не достижимых условиях, - отметил Малоземов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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