2020-04-10T17:53:16+03:00
Политика

Дочь маршала Конева настаивает на возвращении памятника отцу в Россию

Монумент полководцу был снесен под давлением чешских русофобов
Никита ПОЛЬКО
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Военный обозреватель Виктор Баранец позвонил дочери маршала – Наталье Коневой Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИНВоенный обозреватель Виктор Баранец позвонил дочери маршала – Наталье Коневой Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Снос памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге вызвал в России взрыв возмущения. Монумент полководцу, войска которого в мае 1945-го освобождали столицу Чехословакии от фашистов решено перенести на задворки местного музея. Монумент уже демонтировали.

При этом Сергей Шойгу уже обратился к своему коллеге - министру обороны Чехии с просьбой передать России памятник, но Чехия отказала, пишет kp.ru.

Военный обозреватель «КП» Виктор БАРАНЕЦ позвонил дочери маршала – Наталье КОНЕВОЙ.

- Наталья Ивановна, как вы приняли это позорное «шоу», устроенное чехами с памятником вашему отцу?

- Сказать, что с большим возмущением, - этого будет мало! Тут и боль, и гнев, и осуждение несправедливости. В мае 45-го освобожденная от гитлеровцев и ликующая Прага забрасывала моего отца цветами. Не случайно же скульпторы изобразили его с букетом сирени в руке. А вчерашняя Прага под гигиканье недоумков и мерзопакостные реплики валила его с постамента. Снос памятника Коневу – это не только расправа над монументом, это и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги.

По словам Коневой, России надо приложить максимум политических и дипломатических усилий, чтобы памятник либо вернули на родину полководца, либо восстановили.

- Я верю, что нынешним чешским политикам хватит благоразумия достойно «разрулить» вопрос с памятником, - подчеркнула Наталья Конева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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