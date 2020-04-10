2020-04-10T18:18:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Судакским чиновникам запретили выезжать из города без согласования с главой администрации

Также в городе усилят патрулирование улиц силами казачьих общин
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Судаке запретили работникам администрации и подведомственных организаций без согласования с главой администрации. К такому решению пришли члены оперативного штаба города.

Как сообщает Крымское информационное агентство, в Судаке также будет усилено патрулирование улиц силами казачьих общин. Они будут информировать граждан об опасности нарушения режима самоизоляции и выдавать медицинские маски тем, кто находится без них.

Отделу МВД по городу Судаку поручили ужесточить проверки движения личного и грузового транспорта и усилить контроль за дезинфекцией в торговых сетях и на прилегающих к ним территориях.

С 9 апреля 2020 года запрещена работа всех объектов любой сферы деятельности, расположенных на набережной Судака, Кипарисовой аллее, Тенистой аллее и набережной поселка Новый Свет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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