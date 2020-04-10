2020-04-10T18:34:42+03:00
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В России повысили лимит ипотечных кредитов, по которым можно получить отсрочку

Изначально правительство РФ установило порог ипотечного кредита в 1,5 миллиона
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В России повысили размер ипотечных кредитов, по которым заемщикам могут предоставлять отсрочку.

По данным kp.ru, премьер Михаил Мишустин «временные трудности» не должны помешать россиянам приобрести собственную квартиру или дом.

- Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности. Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку, - сказал Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам пятницу.

По словам премьера, в постановлении, которое он подписал, учитываются особенности сегментов ипотечного рынка. В частности, разная стоимость квартир в регионах России. Цифры получены по результатам анализа данных рынка ипотечных займов за последние два года.

Так, в Москве, где самое дорогое жилье, предельный размер ипотеки, по которой могут предоставить «каникулы», составит 4,5 миллиона рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, - 3 миллиона рублей, а для остальных субъектов - 2 миллиона рублей.

Напомним, в России с 3 апреля действует закон, который позволяет физическим лицам просить максимальную отсрочку по выплате кредитов на шесть месяцев. Изначально правительство РФ установило порог ипотечного кредита в 1,5 миллиона, по которому граждане могут получить каникулы. Но заемщики и эксперты раскритиковали эту сумму, назвав ее слишком маленькой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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