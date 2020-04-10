За госпитализацию Надежды Бабкиной родные заплатили 300 тысяч рублей
Народная артистка Надежда Бабкина вот уже 10 дней лежит в частной клинике с диагнозом пневмония. Женщина находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Родных в палату не пускают.
Пресс-атташе Надежды Георгиевны Александр Велор в комментарии kp.ru подчеркнул, что состояние 70-летней певицы стабильное, динамика - положительная. Коронавируса у нее не обнаружили.
- Давайте вместе пожелаем Надежде Георгиевне здоровья и скорейшего выздоровления, - сказал Велор.
Артистка проходит лечение в частном медицинском центре, который временно перепрофилировали в инфекционную больницу, где принимают только больных с пневмонией и коронавирусом. Туда пациентка приехала сама. По данным источников kp.ru, за госпитализацию Бабкиной родные внесли аванс в 300 тысяч рублей. Когда Надежду Бабкину вылечат, то сделают перерасчет в зависимости от перечня оказанных услуг.
Певица лежит в палате повышенной комфортности, за это семья Надежды Георгиевны платит по 25 тысяч рублей в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU