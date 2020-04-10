2020-04-10T19:09:54+03:00
Звезды

За госпитализацию Надежды Бабкиной родные заплатили 300 тысяч рублей

Народная артистка лежит в палате повышенной комфортности
Анастасия ЖУКОВА
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Надежда Бабкина. Фото: личная страница артистки в социальной сетиНадежда Бабкина. Фото: личная страница артистки в социальной сети
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Народная артистка Надежда Бабкина вот уже 10 дней лежит в частной клинике с диагнозом пневмония. Женщина находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Родных в палату не пускают.

Пресс-атташе Надежды Георгиевны Александр Велор в комментарии kp.ru подчеркнул, что состояние 70-летней певицы стабильное, динамика - положительная. Коронавируса у нее не обнаружили.

- Давайте вместе пожелаем Надежде Георгиевне здоровья и скорейшего выздоровления, - сказал Велор.

Артистка проходит лечение в частном медицинском центре, который временно перепрофилировали в инфекционную больницу, где принимают только больных с пневмонией и коронавирусом. Туда пациентка приехала сама. По данным источников kp.ru, за госпитализацию Бабкиной родные внесли аванс в 300 тысяч рублей. Когда Надежду Бабкину вылечат, то сделают перерасчет в зависимости от перечня оказанных услуг.

Певица лежит в палате повышенной комфортности, за это семья Надежды Георгиевны платит по 25 тысяч рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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