За госпитализацию Надежды Бабкиной родные заплатили 300 тысяч рублей

10 Апр 2020 2020-04-10T19:09:54+03:00

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Народная артистка Надежда Бабкина вот уже 10 дней лежит в частной клинике с диагнозом пневмония. Женщина находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Родных в палату не пускают.

Пресс-атташе Надежды Георгиевны Александр Велор в комментарии kp.ru подчеркнул, что состояние 70-летней певицы стабильное, динамика - положительная. Коронавируса у нее не обнаружили.

- Давайте вместе пожелаем Надежде Георгиевне здоровья и скорейшего выздоровления, - сказал Велор.

Артистка проходит лечение в частном медицинском центре, который временно перепрофилировали в инфекционную больницу, где принимают только больных с пневмонией и коронавирусом. Туда пациентка приехала сама. По данным источников kp.ru, за госпитализацию Бабкиной родные внесли аванс в 300 тысяч рублей. Когда Надежду Бабкину вылечат, то сделают перерасчет в зависимости от перечня оказанных услуг.

Певица лежит в палате повышенной комфортности, за это семья Надежды Георгиевны платит по 25 тысяч рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU