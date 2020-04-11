Погода в Крыму на 11 апреля: переменная облачность и тепло до +15

11 Апр 2020 2020-04-11T06:35:30+03:00

В горах туманное утро. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове местами возможен дождь и туман

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11 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают тихую и спокойную погоду, без всяких природных ЧС.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром небольшой дождь, туман; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU