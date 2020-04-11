2020-04-11T06:35:30+03:00
Общество

Погода в Крыму на 11 апреля: переменная облачность и тепло до +15

На полуострове местами возможен дождь и туман
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
В горах туманное утро.В горах туманное утро.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

11 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают тихую и спокойную погоду, без всяких природных ЧС.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром небольшой дождь, туман; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Крыму на 11 апреля: переменная облачность и тепло до +15
Экипаж яхты «Варвара», прибывшей в Крым из Греции, принудительно отправили в обсерватор
За госпитализацию Надежды Бабкиной родные заплатили 300 тысяч рублей
В России повысили лимит ипотечных кредитов, по которым можно получить отсрочку
Судакским чиновникам запретили выезжать из города без согласования с главой администрации
Дочь маршала Конева настаивает на возвращении памятника отцу в Россию
Эксперт рассказал, спасет ли «блокатор вирусов» от Covid-19
Особый противопожарный режим в Крыму: За костры в лесах будут штрафовать на 5 тысяч
В крымском Минобразе рассказали о новом алгоритме дистанционного обучения
Руководство КФУ разрешило студентам не платить за общежития
Прилучный и Муцениеце разругались во время самоизоляции в загородном доме
Певец Стас Михайлов готов поделиться иммунитетом к коронавирусу
Эксперт рассказал об уровне социальной напряженности в Крыму из-за коронавируса
Управляющим компаниям грозит штраф до 500 тысяч за фиктивную дезинфекцию подъездов
Виновники страшной автомобильной аварии под Керчью пойдут под суд
Симферопольский главбух присвоила 3 миллиона, подделывая финансовые документы
«Марсианское» озеро под Бахчисараем попало в список самых «космических» пейзажей России
Изолировавшемуся экипажу яхты, прибывшей в Крым из Греции, доставили воду и продукты
Аксенов рекомендовал чиновникам в День Конституции Крыма пить дома
Тюльпаны из Никитского ботанического сада срезают и дарят врачам крымских больниц
Клиенты крупнейшего крымского банка за неделю подали около тысячи заявок на отсрочку по кредитам