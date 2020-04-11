В Крыму двух сбежавших братьев подростков нашли в лесу

11 Апр 2020 2020-04-11T09:45:07+03:00

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Сотрудники ОМВД по Симферопольскому району нашли и вернули домой двух братьев, которые пропали без вести 6 апреля. Подростки в возрасте 12 и 15 лет ушли из дома, не предупредив взрослых о своих планах. При себе у детей не было мобильных телефонов.

Опекуны братьев обратились за помощью в дежурную часть полиции 8 апреля. Сотрудники правопорядка совместно с добровольцами искали беглецов в окрестностях и столице республики.

Братьев нашли живыми и невредимым в лесу, где все это время они жили под открытым небом и грелись у костра.

Полицейские выяснили, что у детей не было серьезных поводов для побега, выходка стала детской шалостью. С подростками и их опекунами инспектора по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU