Крымским аграриям дали пять дней на страховку урожая

11 Апр 2020 2020-04-11T09:48:48+03:00

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До 15 апреля крымские аграрии могут заключить договора страхования урожая на условиях господдержки. Эта необходимость для крымских предпринимателей связана с неблагоприятными погодными условиями, которые сложились в 2020 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Ночные заморозки, начиная с 15 марта, уже отразились на состоянии зерновых и технических культур и плодовых деревьев. В нескольких районах Крыма пострадали посевы озимого и ярового ячменя, кориандра, горчицы, льна.

Министр сельского хозяйства подчеркнул, что Крым всегда был зоной рискованного земледелия, однако сельхозпроизводители не спешат страховать свой урожай.

- В регионе застраховано не многим более 20 тысяч гектаров или порядка 4% озимого клина. 1 апреля крымские аграрии завершили сев ранних яровых культур. На 90 тысяч гектаров засеяны яровой ячмень, пшеница, овес и зернобобовые культуры. Влияние на крымские посевы оказывают одновременно два негативных фактора: дефицит влаги в почве и заморозки, - пояснил вице-премьер.

Под страховой случай попадают яровой ячмень, пшеница, овес и зернобобовые.

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ИСТОЧНИК KP.RU