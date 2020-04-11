Десять крымских аграриев получили сертификаты на покупку или строительство жилья

11 Апр 2020 2020-04-11T09:52:19+03:00

Общая сумма господдержки составила около 10 миллионов рублей

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Купить или построить собственное жилье на территориях сельских поселений Крыма могут десять крымских аграриев, которые проживают и работают в агропромышленном комплексе и социальной сфере. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Традиционно сертификаты вручают в торжественной атмосфере, однако в 2020 году свои коррективы внес коронавирус. Сертификаты переданы в районные администрации республики и доставлены адресатам.

Размер господдержки в республики по этому направлению составил 9 миллионов 803 тысячи рублей.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий сельчан проводится в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» с 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU