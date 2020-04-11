2020-04-11T09:56:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Волонтеры Крыма проводят дезинфекцию общественных мест столицы

Обработаны остановки, подъезды, скверы и даже машины скорой помощи
Анна БУГОРКОВА
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Фото: пресс-служба администрации ЕвпаторииФото: пресс-служба администрации Евпатории
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Ежедневно добровольцы помогают коммунальным предприятиям Симферополя дезинфицировать город. Обработано более 10 многоквартирных домов и 30 машин скорой помощи, сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Якуб Зейтулаев.

Обеззаражены остановки на улицах Севастопольская, 60 лет Октября, Ак-Кая, проспектах Победы и Кирова, а также пешеходная зона на улице Карла Маркса и сквер Победы.

Добровольцы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты: перчатками, масками, индивидуальными защитными костюмами, а также пульверизаторами для проведения работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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