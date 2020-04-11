Волонтеры Крыма проводят дезинфекцию общественных мест столицы
Ежедневно добровольцы помогают коммунальным предприятиям Симферополя дезинфицировать город. Обработано более 10 многоквартирных домов и 30 машин скорой помощи, сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Якуб Зейтулаев.
Обеззаражены остановки на улицах Севастопольская, 60 лет Октября, Ак-Кая, проспектах Победы и Кирова, а также пешеходная зона на улице Карла Маркса и сквер Победы.
Добровольцы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты: перчатками, масками, индивидуальными защитными костюмами, а также пульверизаторами для проведения работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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