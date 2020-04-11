2020-04-11T10:45:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму за сутки зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом

Заболевший ни с кем не контактировал с 27 марта
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму за сутки обнаружили нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Это родственник семьи в Ялте, у которой ранее были положительные тесты.

- К счастью, заболевший был из той же семьи, у которой ранее были подтверждены положительные анализы на коронавирус. У него не было контактов, он находился в боксе, был изолирован. Поэтому в этом плане нам проще, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава Роспотребнадзора Крыма Наталья Пеньковская добавила, что с 27 марта заболевший ни с кем не контактировал, все ближайшие контакты были отработаны.

Сергей Аксенов добавил, что заболевшему ялтинцу делали тесты на коронавирус дважды, и они давали отрицательный результат.

- Двое тестов перед этим дали отрицательный результат. Только третий тест, сделанный на 10-й день, показал заражение. То есть фактически, если бы человек с кем-то общался в этот период, он мог бы передать этот вирус, - заключил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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