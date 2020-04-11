В Крыму за сутки зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом
В Крыму за сутки обнаружили нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Это родственник семьи в Ялте, у которой ранее были положительные тесты.
- К счастью, заболевший был из той же семьи, у которой ранее были подтверждены положительные анализы на коронавирус. У него не было контактов, он находился в боксе, был изолирован. Поэтому в этом плане нам проще, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Роспотребнадзора Крыма Наталья Пеньковская добавила, что с 27 марта заболевший ни с кем не контактировал, все ближайшие контакты были отработаны.
Сергей Аксенов добавил, что заболевшему ялтинцу делали тесты на коронавирус дважды, и они давали отрицательный результат.
- Двое тестов перед этим дали отрицательный результат. Только третий тест, сделанный на 10-й день, показал заражение. То есть фактически, если бы человек с кем-то общался в этот период, он мог бы передать этот вирус, - заключил Аксенов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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