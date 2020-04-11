2020-04-11T11:21:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму запретят вахтовый метод строительства на время пандемии коронавируса

Новых сотрудников строительной отрасли в республике не ждут
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму на время пандемии коронавируса разрешены строительные работы. Однако вахтовикам, которые пребывают в республику на стройплощадки, временно запретят работу.

- Весь вахтовый метод на территории Крыма будет запрещен, - заявила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская во время заседания оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Свою просьбу об ограничении вахтового режима строительства она объяснила тем, что все вспышки заболеваний на стройплощадках связаны с завозом вируса из других субъектов РФ.

- Те сотрудники, которые здесь уже были до начала карантина, пусть они здесь находятся и работают, - подчеркнул в свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, что на 11 апреля в Крыму зарегистрировано 29 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом 12 человек с диагнозом Covid-19 выписаны из больниц. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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