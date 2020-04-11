В Сакском районе четверо детей «поиграли» с канистрой бензина и получили ожоги
В Сакском районе четверо детей получили ожоги во время игры с канистрой бензина, трох доставили в ожоговое отделение санавиацией.
- Четверо детей играли с канистрой бензина, подожгли ее. У четверых ожоги, троих госпитализировали санавиацией в ожоговое отделение, - сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
По его словам, одного из пострадавших сегодня оперируют. У ребенка поражено 34% поверхности тела, зафиксированы ожоги 2-3 степени, а еще у двоих – ожоги дыхательных путей.
При этом Игорь Чемоданов отметил, что у всех пострадавших состояние стабильное, ухудшений нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU