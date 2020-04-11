В Сакском районе четверо детей «поиграли» с канистрой бензина и получили ожоги

11 Апр 2020 2020-04-11T12:10:22+03:00

По данным министерства здравоохранения Крыма, их состояние стабильное

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В Сакском районе четверо детей получили ожоги во время игры с канистрой бензина, трох доставили в ожоговое отделение санавиацией.

- Четверо детей играли с канистрой бензина, подожгли ее. У четверых ожоги, троих госпитализировали санавиацией в ожоговое отделение, - сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

По его словам, одного из пострадавших сегодня оперируют. У ребенка поражено 34% поверхности тела, зафиксированы ожоги 2-3 степени, а еще у двоих – ожоги дыхательных путей.

При этом Игорь Чемоданов отметил, что у всех пострадавших состояние стабильное, ухудшений нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU