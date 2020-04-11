На Пасху крымчанам разрешили пойти в храм, но со значительными ограничениями

11 Апр 2020 2020-04-11T12:18:23+03:00

Нужно заходить небольшими группами, быть в масках и соблюдать дистанцию

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Во время православных праздников в крымских храмах будет разрешено присутствие прихожан, но в ограниченном режиме. Порядок определила крымская епархия совместно с МВД по Республике Крым.

Так, в ведомствах сообщили, что будет обеспечен масочный режим, также будет нанесена разметка для обеспечения прихожанами необходимой дистанции, чтобы не было столпотворений. Присутствовать в храмах можно будет небольшими группами.

Крестный ход будет проводится внутри ограды культовых учреждений, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Напомним, праздник Пасхи в Крыму будут отмечать 19 апреля. При этом всех граждан призывают оставаться дома для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU