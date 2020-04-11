2020-04-11T13:03:40+03:00
Общество

В Крыму ожидают ночные заморозки в ближайшие несколько дней

Дневная температура будет до +17 градусов
Надежда ДАЦЮК
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Могут пострадать цветущие растенияМогут пострадать цветущие растенияФото: Надежда ДАЦЮК
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В степных и предгорных районах Крыма ожидаются ночные заморозки. В ближайшие несколько дней температура воздуха на полуострове опустится до -6 градусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

- Ночью и утром 12, 13 и 14 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 1 до 6 градусов мороза, - сказано в сообщении.

В главке также отметили, что вероятны пожары на дачных участках и в садовых кооперативах. Также возможны аварии на линиях электропередач, а еще морозы могут повредить цветущие и распустившиеся почки.

По данным Крымского гидрометцентра, в ближайшие несколько суток дневная температура воздуха на полуострове будет до +17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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