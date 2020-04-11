2020-04-11T13:12:56+03:00
Коронавирус Covid-19

С меднаблюдения по коронавирусу сняли больше 1,7 тысячи человек

Под меднаблюдением еще остается больше 3,1 тысяч граждан
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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С медицинского наблюдения по коронавирусу в Крыму снято больше 1,7 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

Однако, по его словам, под меднаблюдением еще остается больше 3,1 тысяч граждан.

- Под меднаблюдением на сегодняшний день находятся 3107 человек. За последние сутки взяты под наблюдение 171 человек, сняты – 203 человека. С нарастающим итогом количество снятых с медицинского наблюдения у нас получается 1721 человек. Под динамическим наблюдением на дому, - рассказал Чемоданов.

По словам министра, под динамическим наблюдением находятся 2925 человек, в условиях стационара 43 человека и 139 человек в обсерваторах, учитывая городскую больницу Армянска.

Напомним, что 11 апреля в Крыму зафиксировали новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных достигло 29, выздоровело 12 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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