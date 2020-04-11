За сутки через Крымский мост не пустили 30 машин
Через Крымский мост за сутки не пустили 22 машины. Всего же проехало 1659 единиц транспорта.
- Не допущено на территорию Крыма по различным основаниям 22 единицы. Убыло с территории Крыма 2006 единиц автотранспорта, не выпустили 5 единиц, - сообщил министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.
Напомним, что блокпост появился на Крымском мосту в начале апреля, позже там установили дезинфекционный барьер. У водителей и пассажиров, которые въезжают на полуостров, измеряют температуру, интересуются самочувствием и спрашивают цель поездки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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