2020-04-11T13:19:54+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки через Крымский мост не пустили 30 машин

1659 единиц транспорта приехали на полуостров
Надежда ДАЦЮК
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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Через Крымский мост за сутки не пустили 22 машины. Всего же проехало 1659 единиц транспорта.

- Не допущено на территорию Крыма по различным основаниям 22 единицы. Убыло с территории Крыма 2006 единиц автотранспорта, не выпустили 5 единиц, - сообщил министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.

Напомним, что блокпост появился на Крымском мосту в начале апреля, позже там установили дезинфекционный барьер. У водителей и пассажиров, которые въезжают на полуостров, измеряют температуру, интересуются самочувствием и спрашивают цель поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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