В Крыму увеличат количество рейсов в Ялту и Алушту

11 Апр 2020 2020-04-11T13:41:31+03:00

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В Крыму увеличат количество троллейбусных маршрутов Симферополь-Алушта и Алушта- Ялта. Это связано с большим количеством обращений граждан, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

- В связи с большим количеством обращений от граждан Республики Крым и востребованностью сообщения по маршрутам Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта медицинскими и прочими работниками из перечня системообразующих предприятий и организаций, осуществляющих работу в режиме обычного рабочего времени, … которые не могут добраться до места работы и проживания, … проработан вопрос по увеличению оборотных рейсов троллейбусных маршрутов по данным направлениям, - сообщили в пресс-службе.

Так, новый график движения начнет действовать с 12 апреля. Увеличено количество рейсов до четырех утром и вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU