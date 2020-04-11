В МВД начали проверку инцидента, в котором пострадали крымские дети, играющие с бензином

11 Апр 2020 2020-04-11T14:00:07+03:00

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Полиция начала проверку по факту происшествия в Сакском районе, где дети подожгли канистру с бензином и получили ожоги.

- Инспекторами службы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Сакский» проводится профилактические и проверочные мероприятия с родителями пострадавших детей, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По информации правоохранителей, 10 апреля в поселке Крымское дети разожгли костер во дворе частного дома. Один из мальчиков бросил туда пластиковую бутылку, в которой были остатки бензина.

Двум подросткам по 13 лет, младшим - 11 и 4 года. Они получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы в Сакскую районную больницу.

Полицейские отмечают, что семьи детей характеризуются положительно и не стоят на учете в органах внутренних дел.

- Какой-либо негативной информации от субъектов системы профилактики ранее не поступало, - сообщили в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU