В Керчи уничтожили шесть авиабомб времен войны
Специалисты главного управления МЧС по Крыму обезвредили в районе Керчт шесть авиабомб и три фугаса времен войны.
- 10 апреля были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны: 6 осколочных авиабомб весом 10 кг (АО-10) и 3 фугасные авиационные бомбы весом 50 кг (ФАБ-50), - пояснили в ГУ МЧС.
По данным спасателей, взрывоопасные предметы нашли в поселке Опасном. Они находились в ста метрах от берега возле старого причала на глубине 2-2,5 метра.
Снаряды перевезли на специальный полигон, а позже их уничтожили пиротехники спецподразделения.
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ИСТОЧНИК KP.RU