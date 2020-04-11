2020-04-11T16:25:14+03:00
Общество

В Керчи уничтожили шесть авиабомб времен войны

По данным спасателей, взрывоопасные предметы нашли в поселке Опасном
Надежда ДАЦЮК
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Фото: ГУ МЧС по КрымуФото: ГУ МЧС по Крыму
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Специалисты главного управления МЧС по Крыму обезвредили в районе Керчт шесть авиабомб и три фугаса времен войны.

- 10 апреля были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны: 6 осколочных авиабомб весом 10 кг (АО-10) и 3 фугасные авиационные бомбы весом 50 кг (ФАБ-50), - пояснили в ГУ МЧС.

По данным спасателей, взрывоопасные предметы нашли в поселке Опасном. Они находились в ста метрах от берега возле старого причала на глубине 2-2,5 метра.

Снаряды перевезли на специальный полигон, а позже их уничтожили пиротехники спецподразделения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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