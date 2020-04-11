В Керчи уничтожили шесть авиабомб времен войны

11 Апр 2020 2020-04-11T16:25:14+03:00

По данным спасателей, взрывоопасные предметы нашли в поселке Опасном

Изменить размер текста: A A

Специалисты главного управления МЧС по Крыму обезвредили в районе Керчт шесть авиабомб и три фугаса времен войны.

- 10 апреля были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны: 6 осколочных авиабомб весом 10 кг (АО-10) и 3 фугасные авиационные бомбы весом 50 кг (ФАБ-50), - пояснили в ГУ МЧС.

По данным спасателей, взрывоопасные предметы нашли в поселке Опасном. Они находились в ста метрах от берега возле старого причала на глубине 2-2,5 метра.

Снаряды перевезли на специальный полигон, а позже их уничтожили пиротехники спецподразделения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU