2020-04-11T19:40:24+03:00
Общество

В Крыму разъяснили правила выхода в море

Пребывание в море в ночное время согласуется с пограничными службами заранее
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Из-за режима самоизоляции в Крыму запрещены прогулки на катерах и других маломерных судах. Но как только ограничения будут сняты, без сомнения, многие отправятся к морю. Об упрощенных правилах выхода в территориальные и внутренние воды сообщили сотрудники пограничного управления ФСБ России по РК.

Если капитан судна выходит за пределы зон, где не установлен пограничный режим, то он должен сообщить по телефону или радиосвязи в ближайшее подразделение Пограничного управления всю информацию о судне, пассажирах и направлении пути. О возвращении так же необходимо отчитаться. У всего экипажа должны быть при себе документы, удостоверяющие личность.

Не уведомлять пограничников о морской прогулке можно, если оставаться в водах, которые не находятся под контролем пограничных служб. Ознакомиться с их перечнем можно на официальном сайте пограничной службы ФСБ России.

Пребывание в море в ночное время согласуется с пограничными службами заранее.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму разъяснили правила выхода в море
В Керчи уничтожили шесть авиабомб времен войны
В МВД начали проверку инцидента, в котором пострадали крымские дети, играющие с бензином
В Крыму увеличат количество рейсов в Ялту и Алушту
За сутки через Крымский мост не пустили 30 машин
С меднаблюдения по коронавирусу сняли больше 1,7 тысячи человек
В Крыму ожидают ночные заморозки в ближайшие несколько дней
На Пасху крымчанам разрешили пойти в храм, но со значительными ограничениями
В Сакском районе четверо детей «поиграли» с канистрой бензина и получили ожоги
Повышенные штрафы за нарушение режима самоизоляции к крымчанам будут применять с 15 апреля
В Крыму запретят вахтовый метод строительства на время пандемии коронавируса
В Крыму перестанут пускать на кладбища на время пандемии по коронавирусу
В Крыму за последнюю неделю резко выросло количество больных пневмонией
В Крыму за сутки зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом
Волонтеры Крыма проводят дезинфекцию общественных мест столицы
Десять крымских аграриев получили сертификаты на покупку или строительство жилья
Крымским аграриям дали пять дней на страховку урожая
В Крыму двух сбежавших братьев подростков нашли в лесу
Погода в Крыму на 11 апреля: переменная облачность и тепло до +15