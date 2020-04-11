В Крыму разъяснили правила выхода в море

11 Апр 2020 2020-04-11T19:40:24+03:00

Пребывание в море в ночное время согласуется с пограничными службами заранее

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Из-за режима самоизоляции в Крыму запрещены прогулки на катерах и других маломерных судах. Но как только ограничения будут сняты, без сомнения, многие отправятся к морю. Об упрощенных правилах выхода в территориальные и внутренние воды сообщили сотрудники пограничного управления ФСБ России по РК.

Если капитан судна выходит за пределы зон, где не установлен пограничный режим, то он должен сообщить по телефону или радиосвязи в ближайшее подразделение Пограничного управления всю информацию о судне, пассажирах и направлении пути. О возвращении так же необходимо отчитаться. У всего экипажа должны быть при себе документы, удостоверяющие личность.

Не уведомлять пограничников о морской прогулке можно, если оставаться в водах, которые не находятся под контролем пограничных служб. Ознакомиться с их перечнем можно на официальном сайте пограничной службы ФСБ России.

Пребывание в море в ночное время согласуется с пограничными службами заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU