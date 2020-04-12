2020-04-12T07:10:04+03:00
Общество

Погода в Крыму на 12 апреля: без осадков и тепло до +16

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму уже настоящая весна.В Крыму уже настоящая весна.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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12 апреля на Крымском полуострове синоптики объявили штормовое предупреждение, но зато обещают, что дождя не будет..

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днем температура воздуха +13…+15°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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