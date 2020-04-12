Стало известно о состоянии детей, пострадавших после игр с бензином

12 Апр 2020 2020-04-12T09:29:57+03:00

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Одному из малышей, пострадавших из-за игр с бензином, будут делать пересадку кожи. Об этом рассказал Сергей Россоловский, глава сельсовета Новофедоровки.

Напомним, мальчишки разожгли костер во дворе частного дома. Один из ребят бросил туда пластиковую бутылку, где были остатки бензина. В результате случился взрыв, дети получили ожоги разной степени тяжести.

- Иван* всех тушил, потому пострадал больше всех, лежит в реанимации в Симферополе, врачи дают прогнозы относительно благоприятные. Младший братик Костя* с ожогами, но терпимо (руки, ноги, лицо). Петя* - где-то посередине. Сейчас родителям не до описания ожогов и их степени. Ивану* будут делать пересадку, - написал на своей странице в Faсebook Сергей Россоловский.

Полиция уже начала проверку по факту происшествия. Родители пострадавших малышей на учете не состоят, характеристики - положительные.

*Имена изменены

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ИСТОЧНИК KP.RU