За сутки в Крыму 2 человека нарушили режим самоизоляции
За прошедшие сутки сотрудники полиции в Крыму проверили работу 1194 объектов торговли на соблюдение ими режима повышенной готовности по коронавирусу.
- Среди нарушителей выявили ломбард в Евпатории. Руководству выписано предупреждение, - сообщил на заседании оперативного штаба министр МВД Крыма Павел Каранда.
По его словам, за сутки 303 человека, которые обязаны находиться дома на двухнедельной самоизоляции, были были проверены сотрудниками МВД. 2 жителя Крыма нарушили обязательную самоизоляцию. Всем им выписаны предупреждения, за которые последует штраф при повторном нарушении.
Напомним, что по данным на утро 12 апреля, количество случаев заражения коронавирусом в Крыму выросло до 31, из них 12 выздоровели, а более 1,7 тысячи человек снято с медицинского наблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU