За сутки в Крыму 2 человека нарушили режим самоизоляции

12 Апр 2020 2020-04-12T10:55:04+03:00

Выходить из дома можно только по нескольким важным поводам. Фото: Михаил ПАТЛИС

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За прошедшие сутки сотрудники полиции в Крыму проверили работу 1194 объектов торговли на соблюдение ими режима повышенной готовности по коронавирусу.

- Среди нарушителей выявили ломбард в Евпатории. Руководству выписано предупреждение, - сообщил на заседании оперативного штаба министр МВД Крыма Павел Каранда.

По его словам, за сутки 303 человека, которые обязаны находиться дома на двухнедельной самоизоляции, были были проверены сотрудниками МВД. 2 жителя Крыма нарушили обязательную самоизоляцию. Всем им выписаны предупреждения, за которые последует штраф при повторном нарушении.

Напомним, что по данным на утро 12 апреля, количество случаев заражения коронавирусом в Крыму выросло до 31, из них 12 выздоровели, а более 1,7 тысячи человек снято с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU