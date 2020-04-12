Морякам двух судов, прибывших в Крым из Турции, запретили сходить на берег

12 Апр 2020 2020-04-12T11:03:59+03:00

Им разрешили встать в крымских портах, однако придется соблюдать режим изоляции

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В Крым за минувшие сутки прибыли два судна из Турции. Одно ошвартовано в порту Керчи, другое - в порту Феодосии. Роспотребнадзор запретил морякам выходить на берег из-за угрозы коронавируса.

- Они (суда. - Ред.) прошли санитарно-карантинный контроль. В соответствии с протоколами [моряки] изолированы на судне. Они продолжают свою работу, все работы будут проводиться на судне, спуск на берег запрещен, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Далее они отбудут по своему пункту назначения.

Кроме того, санитарные врачи продолжают следить за состоянием здоровья всех, кто прибывает на полуостров через аэропорт Симферополя, а также через Крымский мост. За последние сутки в аэропорту у одного из пассажиров обнаружили повышенную температуру, его положили в инфекционное отделение 7-й горбольницы Симферополя.

Всего в республике под медицинским наблюдением почти три тысячи человек, которые, вероятно, заражены коронавирусом. Подтвержденных случаев - 31.

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ИСТОЧНИК KP.RU