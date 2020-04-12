Почти 90 тысяч пенсионеров Крыма получат доплату к пенсии

12 Апр 2020 2020-04-12T11:47:53+03:00

Деньги начислят тем, у кого пенсия ниже 8912 рублей

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Единовременную выплату 2000 рублей в Республике Крым получат граждане, у которых пенсия не достигает величины прожиточного минимума, установленного в РК.

Это те пенсионеры, которые получают федеральную социальную доплату и у которых пенсия ниже установленного прожиточного минимума, составляющего на данный момент 8912 руб. Об этом заявила вице-премьер – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская в ходе оперативного штаба.

По ее словам, таких в Крыму 89300 человек.При этом гражданам не надо никуда обращаться, эта мера беззаявительная, сказала министр.

Денежные средства направят либо на расчетные счета в кредитных учреждениях, либо на почтовые отделения, через которые пенсионеры получают пенсию. Данные по гражданам предоставляет ПФ РФ.

Всего на такие выплаты выделены 178,6 миллиона рублей, уточнила Романовская.

ИСТОЧНИК KP.RU