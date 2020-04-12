Глава Крыма призвал дорожников «использовать режим карантина по полной»

12 Апр 2020 2020-04-12T12:31:16+03:00

Всем подрядчикам поручили как можно скорее выйти на объекты Фото: Анастасия ЖУКОВА

Уже со следующей недели подрядчики должны приступить к работе

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил всем подрядчикам, с которыми заключены контракты по дорожному ремонту и строительству, приступить к работе уже со следующей недели.

- Сейчас просто уникальное время с точки зрения дорожных работ. Машин нет! Выходим [на работы] круглые сутки. Режим карантина нужно по полной использовать, чтобы граждане вышли и не узнали [место], где они живут. В хорошем смысле, - отметил Сергей Аксенов.

Он призвал всех подрядчиков повесить у себя в офисах плакаты с напоминанием о подвиге Стаханова, брать с него пример и ориентироваться на такой же результат.

Все оставшиеся контракты с подрядчиками правительство РК планирует заключить уже на этой неделе. На дорожные работы Крым получит из федерального бюджета 6,8 миллиарда рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU