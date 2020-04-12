Крымским родителям выплатят по 5 тысяч на детей, рожденных в апреле 2017-го

12 Апр 2020 2020-04-12T12:54:06+03:00

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В Крыму 6600 детей до 3-х лет, рожденных в апреле 2017-го, получат по 5 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в ходе оперативного штаба.

По ее словам, предлагается президентская выплата в размере 5 тысяч рублей одному из родителей на ребенка - гражданина РФ, рожденного в период с 1 апреля 2017 г по 31 апреля 2017 включительно до достижения им возраста 3-х лет.

Как отметила Романовская, данная категория детей выпала из президентских выплат.

- Это первый ребенок, рожденный в семье в 2017 году. То есть права на материнский капитал, которое возникло в 2020 году, у семьи нет, фактически оно возникнет только при рождении второго ребенка. Получается, что первый ребенок не может получить президентскую выплату в 5 тысяч рублей, - уточнила министр.

В связи с этим принято решение данным семьям также выплатить по 5 тысяч рублей в течение 3-х месяцев.

Всего на дополнительные президентские выплаты выделено 99 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU