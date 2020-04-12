2020-04-12T13:17:39+03:00
Происшествия

Крымское предприятие сбрасывало в реку сточные воды

Руководитель заплатит всего 15 тысяч штрафа
Анна БУГОРКОВА
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Одно из предприятий Красногвардейского района сбрасывало сточные воды и загрязняющие вещества в реку Победная, не соблюдая никаких мер по сохранению природных ресурсов.

Нарушение обнаружили представители прокуратуры Красногвардейского района, которые проводили проверку совместно со специалистами Джанкойской инспекции Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов). Руководителя привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Ему придется заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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