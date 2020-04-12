2020-04-12T13:46:47+03:00
Экономика

Власти Крыма нашли миллиард на помощь предприятиям республики

Средства выделены из региональной инвестиционной программы РК
Елена ИЛЬНИЦКАЯ
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Около миллиарда рублей власти Республики Крым решили выделить на поддержку предприятий, пострадавших из-за ограничительных мер, принятых по борьбе с коронавирусом. Для этих целей планируется перенаправить часть средств региональной адресной инвестиционной программы. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, сейчас проводится мониторинг ситуации по отраслям.

- Если будет необходимость, мы частично порезали региональную адресную инвестиционную программу – часть объектов сняли, около миллиарда рублей сейчас снимаем. Но готовы будем на меры поддержки снять и больше средств в рамках республиканского бюджета, – сказал Аксенов и подчеркнул, что сейчас необходимо людей поддержать деньгами, так как заначки у многих закончились.

По словам Аксенова, особую помощь и внимание необходимо уделить санаторно-курортной сфере, которая является одной из самых основных в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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