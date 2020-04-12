Власти Крыма нашли миллиард на помощь предприятиям республики

12 Апр 2020 2020-04-12T13:46:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Около миллиарда рублей власти Республики Крым решили выделить на поддержку предприятий, пострадавших из-за ограничительных мер, принятых по борьбе с коронавирусом. Для этих целей планируется перенаправить часть средств региональной адресной инвестиционной программы. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, сейчас проводится мониторинг ситуации по отраслям.

- Если будет необходимость, мы частично порезали региональную адресную инвестиционную программу – часть объектов сняли, около миллиарда рублей сейчас снимаем. Но готовы будем на меры поддержки снять и больше средств в рамках республиканского бюджета, – сказал Аксенов и подчеркнул, что сейчас необходимо людей поддержать деньгами, так как заначки у многих закончились.

По словам Аксенова, особую помощь и внимание необходимо уделить санаторно-курортной сфере, которая является одной из самых основных в республике.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU