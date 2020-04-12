2020-04-12T14:19:15+03:00
Экономика

Крымским работодателям помогут в организации временных рабочих мест

Предприятия должны быть зарегистрированы на портале «Работа в России»
Елена ИЛЬНИЦКАЯ
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Бизнесу приходится трудно из-за коронавирусаБизнесу приходится трудно из-за коронавирусаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Власти Крыма разработали схему помощи предприятиям, пострадавшим от ограничительных мер в период самоизоляции. В частности, одно из направлений - организация временных рабочих мест. Об этом рассказала вице-премьер Крыма Елена Романовская на заседании оперштаба.

По ее словам, работодатели могут создать по согласованию с работником временные рабочие места, не связанные с основной деятельностью. Например, если горничная не может убирать номера в отеле, она может переквалифицироваться в работника по приведению в порядок территории, объяснила министр. Она напомнила, что таким порядком в Крыму пользовались в 2014 году и в 2015 во время блэкаута.

- Для этого необходимо таким работодателям зарегистрироваться в службе занятости на портале «Работа в России», где надо будет внести штатное расписание тех сотрудников, которых готовы вывести во временную занятость с их согласия. Таким сотрудникам будет выплачиваться 12 130 рублей, плюс на эту сумму будет начисляться НДФЛ. Также на каждое созданное временное рабочее место будет предлагаться 3 тысячи рублей на возмещение тех затрат, которые вы понесли на приобретение тех или иных видов товаров для создания данного рабочего места - на рабочий инвентарь, например, – уточнила Романовская.

Напомним, власти Крыма выделили миллиард рублей на поддержку пострадавших отраслей бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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