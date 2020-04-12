2020-04-12T15:28:05+03:00
Общество

Доктор Мясников: Наше здравоохранение лучше готово к экстремальным условиям, чем западное

Может ли советская вакцинация БЦЖ защищать от коронавируса, рассказал эксперт
Анна БУГОРКОВА
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Может ли советская вакцинация БЦЖ защищать нас от коронавируса?Может ли советская вакцинация БЦЖ защищать нас от коронавируса?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса во всем мире и пришел к выводу, что «коронавирус нас явно щадит».

Доктор отметил, что все говорят о «германском чуде», забывая о русском. Ведь в России смертность гораздо ниже, чем в Германии. Врач предположил, что это может быть связано с советской вакцинацией от туберкулеза (БЦЖ), однако точно пока никто не знает.

- Наша громоздкая и, как мне представлялось, устаревшая система здравоохранения с упором не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, на деле может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям. У нас в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что-то аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них, - заявил доктор Мясников в своей колонке на сайте kp.ru.

Врач подчеркнул, что в России смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа и других пневмоний. Главное - не поддаваться панике, ведь она убивает хуже любой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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