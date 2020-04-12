2020-04-12T17:41:17+03:00
Происшествия

Туристка сорвалась со скалы в горах Крыма

Пострадавшую нашли с помощью мобильной связи
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
Спасатели помогли туристкеСпасатели помогли туристкеФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Крымские спасатели оказали помощь туристке в районе села Малиновка Бахчисарайского района.

Вечером 11 апреля в службу спасения поступило сообщение о женщине, которая вышла в однодневный поход по горному Крыму и сорвалась с 15-метровой скалы. Туристка травмировала нижние конечности и не могла самостоятельно передвигаться.

Точное местонахождение пострадавшей определили с помощью мобильной связи, сообщили в МЧС РК.

Женщину транспортировали до машины скорой помощи и госпитализировали.

Напоминаем, что в Крыму введен режим самоизоляции. От прогулок и походов временно необходимо отказаться.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юрист рассказал, можно ли бегать и подтягиваться на турнике возле дома в режиме всеобщей самоизоляции
Туристка сорвалась со скалы в горах Крыма
Доктор Мясников: Наше здравоохранение лучше готово к экстремальным условиям, чем западное
Крымским работодателям помогут в организации временных рабочих мест
Стало известно, из каких стран вернулись крымчане до начала всеобщей самоизоляции
Власти Крыма нашли миллиард на помощь предприятиям республики
Крымское предприятие сбрасывало в реку сточные воды
Крымским родителям выплатят по 5 тысяч на детей, рожденных в апреле 2017-го
Глава Крыма призвал дорожников «использовать режим карантина по полной»
Почти 90 тысяч пенсионеров Крыма получат доплату к пенсии
В Алуште двое приезжих почти сутки провели в автомобиле, потому что не могли найти жилье для самоизоляции
Коронавирус в Крыму: Аксенов сообщил о слежке за людьми по мобильным телефонам
Морякам двух судов, прибывших в Крым из Турции, запретили сходить на берег
За сутки в Крыму 2 человека нарушили режим самоизоляции
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением врачей остаются почти три тысячи человек
Стало известно о состоянии детей, пострадавших после игр с бензином