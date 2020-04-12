Туристка сорвалась со скалы в горах Крыма

12 Апр 2020 2020-04-12T17:41:17+03:00

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Крымские спасатели оказали помощь туристке в районе села Малиновка Бахчисарайского района.

Вечером 11 апреля в службу спасения поступило сообщение о женщине, которая вышла в однодневный поход по горному Крыму и сорвалась с 15-метровой скалы. Туристка травмировала нижние конечности и не могла самостоятельно передвигаться.

Точное местонахождение пострадавшей определили с помощью мобильной связи, сообщили в МЧС РК.

Женщину транспортировали до машины скорой помощи и госпитализировали.

Напоминаем, что в Крыму введен режим самоизоляции. От прогулок и походов временно необходимо отказаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU