Туристка сорвалась со скалы в горах Крыма
Крымские спасатели оказали помощь туристке в районе села Малиновка Бахчисарайского района.
Вечером 11 апреля в службу спасения поступило сообщение о женщине, которая вышла в однодневный поход по горному Крыму и сорвалась с 15-метровой скалы. Туристка травмировала нижние конечности и не могла самостоятельно передвигаться.
Точное местонахождение пострадавшей определили с помощью мобильной связи, сообщили в МЧС РК.
Женщину транспортировали до машины скорой помощи и госпитализировали.
Напоминаем, что в Крыму введен режим самоизоляции. От прогулок и походов временно необходимо отказаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU