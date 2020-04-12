Юрист рассказал, можно ли бегать и подтягиваться на турнике возле дома в режиме всеобщей самоизоляции

12 Апр 2020 2020-04-12T18:11:24+03:00

Полиция сейчас каждый день выходит в рейды в поисках нарушителей Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Режим самоизоляции в России продлили аж до до 30 апреля. В Крыму запрещено выходить на улицу без крайней необходимости, как то поход в магазин или в аптеку, а также выгул домашнего животного. А как быть любителям спорта? Многие рискуют и выходят на пробежки или занятия фитнесом на спортплощадки во дворах. Можно ли это вообще делать?

- Бегать вокруг дома можно. Потому что разницы нет – медленным шагом идешь, средним или бегаешь. А если полицейский спросит: почему ты бегаешь? Говорите вежливо: «Я вокруг дома иду просто быстрым шагом. И спортом я не занимаюсь», - разъясняет сайту kp.ru почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

При этом юрист отмечает, что заниматься гимнастикой на турниках нельзя, здесь полиция имеет полное право делать замечания и даже штрафовать за нарушение режима.

- Турник - это общественное место. Скажут: сейчас ты ухватился руками за перекладину, а через минуту – другой. Это распространение инфекции. К любым спортивным площадкам и детским серьезное внимание, - говорит юрист.

Больше советов от адвоката Ольшанского читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU