Юрист рассказал, можно ли бегать и подтягиваться на турнике возле дома в режиме всеобщей самоизоляции
Режим самоизоляции в России продлили аж до до 30 апреля. В Крыму запрещено выходить на улицу без крайней необходимости, как то поход в магазин или в аптеку, а также выгул домашнего животного. А как быть любителям спорта? Многие рискуют и выходят на пробежки или занятия фитнесом на спортплощадки во дворах. Можно ли это вообще делать?
- Бегать вокруг дома можно. Потому что разницы нет – медленным шагом идешь, средним или бегаешь. А если полицейский спросит: почему ты бегаешь? Говорите вежливо: «Я вокруг дома иду просто быстрым шагом. И спортом я не занимаюсь», - разъясняет сайту kp.ru почетный адвокат России Леонид Ольшанский.
При этом юрист отмечает, что заниматься гимнастикой на турниках нельзя, здесь полиция имеет полное право делать замечания и даже штрафовать за нарушение режима.
- Турник - это общественное место. Скажут: сейчас ты ухватился руками за перекладину, а через минуту – другой. Это распространение инфекции. К любым спортивным площадкам и детским серьезное внимание, - говорит юрист.
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ИСТОЧНИК KP.RU