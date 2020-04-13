Аксенов расширил список чиновников, которые могут штрафовать за нарушение карантина

13 Апр 2020 2020-04-13T10:14:35+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов расширил список чиновников, наделенных правом штрафовать за нарушение санэпидрежима.

Помимо республиканского МЧС составлять административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП будут Минюст, Минприроды, Госкомрегистр и Технадзор - всего более 80 человек.

Почти половину из них составляют работники Минюста - заведующие, специалисты и консультанты городских и районных отделов ЗАГС.

Ранее глава Крыма наделил правом привлекать нарушителей к административной ответственности сотрудников республиканского МЧС.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет административный штраф в 1-30 тысяч рублей для граждан, 10-50 тысяч рублей для должностных лиц, 30-50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, 100-300 тысяч рублей для юридических лиц.

Если невыполнение правил повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, штрафы увеличиваются до 15-50 тысяч рублей для граждан, 300-500 тысяч для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU