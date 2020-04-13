Аксенов расширил список чиновников, которые могут штрафовать за нарушение карантина
Глава Крыма Сергей Аксенов расширил список чиновников, наделенных правом штрафовать за нарушение санэпидрежима.
Помимо республиканского МЧС составлять административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП будут Минюст, Минприроды, Госкомрегистр и Технадзор - всего более 80 человек.
Почти половину из них составляют работники Минюста - заведующие, специалисты и консультанты городских и районных отделов ЗАГС.
Ранее глава Крыма наделил правом привлекать нарушителей к административной ответственности сотрудников республиканского МЧС.
Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет административный штраф в 1-30 тысяч рублей для граждан, 10-50 тысяч рублей для должностных лиц, 30-50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, 100-300 тысяч рублей для юридических лиц.
Если невыполнение правил повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, штрафы увеличиваются до 15-50 тысяч рублей для граждан, 300-500 тысяч для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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