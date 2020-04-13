На севере Крыма ВАЗ врезался в едущую электричку
В Джанкойском районе легковушка врезалась в электричку: водитель ВАЗа получил серьезные травмы.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка ГИБДД, водитель ВАЗ 21011 ехал со стороны поселка Вольное в сторону дороги Алушта – Ялта. На нерегулируемом железнодорожном переезде, где не было шлагбаума, он врезался в пригородный поезд идущий сообщением Симферополь - Соленое Озеро.
Во время аварии водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом средней трети правого бедра.
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ИСТОЧНИК KP.RU