2020-04-13T10:27:49+03:00
Происшествия

На севере Крыма ВАЗ врезался в едущую электричку

Водитель получил серьезные травмы [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Джанкойском районе легковушка врезалась в электричку: водитель ВАЗа получил серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка ГИБДД, водитель ВАЗ 21011 ехал со стороны поселка Вольное в сторону дороги АлуштаЯлта. На нерегулируемом железнодорожном переезде, где не было шлагбаума, он врезался в пригородный поезд идущий сообщением Симферополь - Соленое Озеро.

Во время аварии водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом средней трети правого бедра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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