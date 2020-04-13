2020-04-13T10:33:55+03:00
Общество

Посещать мечети Крыма нельзя до 30 апреля

Исключения составляют случаи погребения
Никита ПОЛЬКО
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Имамов просят проинформировать прихожан об ограничениях.Имамов просят проинформировать прихожан об ограничениях.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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До конца апреля во всех мечетях Крыма приостановили пятничные и коллективные молитвы.

В пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма сообщили, что до конца месяца приостановлено проведение традиционных обрядов - дуа, имянаречения и бракосочетания.

При этом погребальные обряды и дженазе-намаз будут проводить максимально кратко, с соблюдением всех правил безопасности и без физических контактов.

Имамам рекомендовано призывать верующих отказаться от проведения вышеперечисленных и других мероприятий, предполагающих коллективное участие.

Режим всеобщей самоизоляции продлен в Крыму до 30 апреля. Приостановлена работа большинства предприятий, за беспричинный выход из дома штрафуют на 4 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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