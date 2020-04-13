Пожилым жителям Крыма начнут выдавать пропуска для выхода на улицу
Жителям Крыма, которые старше 65 лет, начнут выдавать специальные пропуска для выхода на улицу во время режима всеобщей самоизоляции. Бумагу можно будет получить в администрациях городов и районов Крыма.
По словам главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, пропуска будут выдавать пожилым людям, чье личное участие в тех или иных мероприятиях не требует отлагательств.
Точный порядок выдачи пропусков будет известен 14 апреля.
Напомним, что с 14 апреля в Крыму запрещено посещать кладбища и работать на стройках вахтовым методом.
Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Крыму достигло 32 человек, из них 23 являются завозными, 9 случаев – местные. 12 человек уже выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU