Пожилым жителям Крыма начнут выдавать пропуска для выхода на улицу

13 Апр 2020 2020-04-13T10:59:14+03:00

Бумагу можно будет получить в администрациях городов

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Жителям Крыма, которые старше 65 лет, начнут выдавать специальные пропуска для выхода на улицу во время режима всеобщей самоизоляции. Бумагу можно будет получить в администрациях городов и районов Крыма.

По словам главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, пропуска будут выдавать пожилым людям, чье личное участие в тех или иных мероприятиях не требует отлагательств.

Точный порядок выдачи пропусков будет известен 14 апреля.

Напомним, что с 14 апреля в Крыму запрещено посещать кладбища и работать на стройках вахтовым методом.

Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Крыму достигло 32 человек, из них 23 являются завозными, 9 случаев – местные. 12 человек уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU