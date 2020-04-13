2020-04-13T10:59:14+03:00
Общество

Пожилым жителям Крыма начнут выдавать пропуска для выхода на улицу

Бумагу можно будет получить в администрациях городов
Никита ПОЛЬКО
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Пропуска начнут выдавать с 14 апреля.Пропуска начнут выдавать с 14 апреля.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Жителям Крыма, которые старше 65 лет, начнут выдавать специальные пропуска для выхода на улицу во время режима всеобщей самоизоляции. Бумагу можно будет получить в администрациях городов и районов Крыма.

По словам главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, пропуска будут выдавать пожилым людям, чье личное участие в тех или иных мероприятиях не требует отлагательств.

Точный порядок выдачи пропусков будет известен 14 апреля.

Напомним, что с 14 апреля в Крыму запрещено посещать кладбища и работать на стройках вахтовым методом.

Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Крыму достигло 32 человек, из них 23 являются завозными, 9 случаев – местные. 12 человек уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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