2020-04-13T11:52:03+03:00
Общество

Симферопольцы хуже всего соблюдают режим самоизоляции по сравнению с другими крымчанами

Большинство людей 13 апреля находится на улице
Надежда ДАЦЮК
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Фото: yandex.ruФото: yandex.ru
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Симферополь 13 апреля стал самым худшим городом в Крыму по соблюдению режима самоизоляции. Так, по данным карты самоизоляции от Яндекса, в крымской столице индекс составляет 3. Это значит, что большинство людей находится на улице.

Более дисциплинированным в этом отношении оказалась Керчь. Там индекс составил 3,6. Это значит, что большинство людей находится дома. Чуть больше людей на улицах Евпатории и Феодосии - там показатель 3,5. В Ялте более людно – индекс составил 3,4.

Яндекс рассчитывает индекс самоизоляции, исходя из приложений, которые использует человек, выходящий из дома. Поэтому показатель примерный, он не может использоваться для точных расчетов. Самый высокий индекс - 4-5 баллов. Это значит, что на улицах практически нет людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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