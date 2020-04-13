Записаться на подтверждение учетной записи на портале Госуслуг теперь можно по отдельному телефону
В период самоизоляции граждане Крыма могут подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для полноценного использования портала госуслуг или других электронных услуг по телефону.
Как сообщили в управлении информационной политики Мининформа РК, с 13 апреля в МФЦ появился специальный номер телефона для записи на подтверждение учетной записи в ЕСИА в центрах «Мои Документы»: +7 (978) 950-96-84
Кроме того, подтвердить учетную запись можно в отделениях Пенсионного Фонда, почты России и банков. На официальных сайтах предприятий есть подробная инструкция.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU