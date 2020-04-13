Записаться на подтверждение учетной записи на портале Госуслуг теперь можно по отдельному телефону

13 Апр 2020 2020-04-13T12:43:16+03:00

Для всех, кто хочет подтвердить запись на портале Госуслуг, работает отдельная линия Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В период самоизоляции граждане Крыма могут подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для полноценного использования портала госуслуг или других электронных услуг по телефону.

Как сообщили в управлении информационной политики Мининформа РК, с 13 апреля в МФЦ появился специальный номер телефона для записи на подтверждение учетной записи в ЕСИА в центрах «Мои Документы»: +7 (978) 950-96-84

Кроме того, подтвердить учетную запись можно в отделениях Пенсионного Фонда, почты России и банков. На официальных сайтах предприятий есть подробная инструкция.

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ИСТОЧНИК KP.RU