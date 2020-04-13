2020-04-13T13:04:26+03:00
Коронавирус Covid-19

«Халатность и безответственность!»: Глава Крыма призвал полицию дать правовую оценку действиям нового зараженного коронавирусом

Мужчина занимался самолечением и скрывал, что ездил в Москву
Анастасия ЖУКОВА
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Анализ на коронавирус у вернувшегося из Москвы крымчанина оказался положительнымАнализ на коронавирус у вернувшегося из Москвы крымчанина оказался положительнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал правоохранителей дать правовую оценку действиям жителя Красногвардейского района, который заразился в Москве коронавирусом и не стал сообщать о своей поездке, когда у него появились первые симптомы.

Напомним, мужчина поначалу занимался самолечением дома, потом побывал в сельской амбулатории, а после - посетил районную больницу, где его и госпитализировали в инфекционное отделение, а уже потом подтвердили диагноз - коронавирус. В настоящее время уже изолировали 64 человека, контактировавших с крымчанином, из них 8 - медики, которые осматривали зараженного.

- Благодаря халатности и безответственности люди на 15 суток «арестованы»! Не думаете о себе - подумайте о других, вы отрываете людей от семей, рушите планы, - заявил Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - Прошу дать оценку правовую тому, что человек не сказал сам о поездке в Москву, ведь для медработников это лакмус определенный. Я считаю, что это сокрытие умышленное. Он должен был контактов в больнице избежать Безалаберность привела к увеличению группы риска.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 32 случая заболевания коронавирусом, еще почти три тысячи человек - под медицинским наблюдением. 12 зараженных уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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