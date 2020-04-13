2020-04-13T13:47:35+03:00
Общество

На Крым идут сильные дожди и похолодание

Ливни помогут наполнить водохранилища полуострова
Никита ПОЛЬКО
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Холоднее всего будет в степных районахХолоднее всего будет в степных районахФото: Надежда ДАЦЮК
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В середине недели на территории полуострова ожидаются сильные дожди и резкое похолодание, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Резкое изменение погоды ожидается 15 апреля. Кроме сильных дождей на республику идет сильный северо-западный ветер от 17 до 22 метров в секунду. Дневные температуры воздуха составят от 8 до 13 градусов выше нуля.

Отметим, что запасов воды в водохранилище Симферополя должно хватить до середины лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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